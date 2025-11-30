Elisa uit Winschoten geslaagd voor haar 1e damdiploma

WINSCHOTEN – De jeugdafdeling van Damclub Winschoten zetelt sinds oktober 2022 in de “cursusruimte” van bibliotheek Winschoten. Dit is overigens een samenwerkingsverband tussen bibliotheek Winschoten en Damclub Winschoten. Gemiddeld maken elke woensdagmiddag, behoudens de vakanties, een 12-tal basisschoolleerlingen kennis met de damsport en gaan zich met cursusboeken verdiepen in de beginselen van de damsport. Daarbij worden ze begeleidt door een viertal jeugdleiders.

Cursusboek niveau 1

Zo heeft de 10 -jarige Elisa uit Winschoten zich een paar maanden geleden aangesloten bij de jeugdafdeling van Damclub Winschoten en is begonnen met het cursusboek niveau 1 dat opgaat voor een bijbehorend damdiploma. Deze cursus behandelt in eerste instantie de spelregels, zoals hoe moet het dambord liggen, links onder een donker vakje. Beide spelers beginnen met 20 witte en 20 zwarte damstenen, waarbij wit altijd begint. Om en om wordt dan een zet gedaan, waarbij slaan verplicht is, ook achteruit. Maar, damslag gaat niet voor, die keuze ligt bij de speler die aan zet is. M.a.w. of slaan met de schijf of slaan met de dam. Verzuimd een speler te slaan dan pas mag de tegenspeler je daar attent op maken. Meerslag gaat wel voor. Als een schijf de overkant bereikt en daar eindigt wordt het een dam. Slaat de schijf verder dan blijft het een schijf. Nadat een combinatie is uitgevoerd mogen de geslagen schijven van het bord genomen, daarbij mag een dam slechts één keer over een schijf slaan. Een mooi voorbeeld hiervan is de Coup Turc. Ook aan de belangrijkste regel: aanraken is zetten wordt aandacht besteed. Overigens, voordat de partij begint wens je de tegenstander succes. Het cursusboek gaat verder met aanvallen, achterlopen, ruilen, offeren en oppositie. Daarnaast wordt geoefend met eenvoudige combinaties en afgesloten met vangstellingen. Na het maken van een geslaagd proefexamen is Elisa woensdag 19 november begonnen met het examen van de Koninklijke Nederlandse Dambond (KNDB) en is met een 100% score geslaagd. Na afloop mocht Elisa het daarbij behorende diploma in ontvangst nemen uit handen van Geert Lubberink.

Cursusboek niveau 2

Elisa heeft onderhand cursusboek niveau 2 aangeschaft. Deze cursus gaat stapje voor stapje verder in de theorie maar begint allereerst met de notatie van een partij. Dit is handig om een wedstrijd na te spelen voor de analyse. Elk speelvakje heeft namelijk een nummer, dat altijd bij zwart begint of linksboven of rechtsonder.

Jeugdtoernooien

Om het geleerde in praktijk te brengen stelt Damclub Winschoten de jeugdleden in de gelegenheid deel te nemen aan een 10-tal jeugdtoernooien. Elke seizoen een 5-tal Regio-cup toernooien in Hoogeveen, Groningen, Hijken, Winschoten en Gramsbergen. Verder in Dedemsvaart als onderdeel van de Provinciaal Overijsselse Dambond Cup (PODB). In de provincie Groningen de jeugdtitels en vervolgens de Landelijke halve finales om de NK-titels Welpen, Pupillen en Aspiranten. Tenslotte kunnen in januari 2026 de basisschoolleerlingen in de regio Oost-Groningen in actie komen bij het 12e scholendamtoernooi in het theatercafé van Cultuurhuis De Klinker in Winschoten. Dit is overigens een samenwerkingsverband tussen bibliotheek Winschoten, Cultuurhuis De Klinker en Damclub Winschoten.

Bron: Geert Lubberink