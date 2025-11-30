Giezelbaargbloazers blazen het Advent aan

SELLINGEN, VRIESCHELOO, VLAGTWEDDE, ONSTWEDDE – Vanmorgen hebben de Giezelbaargbloazers traditiegetrouw weer bij kerspelkerken van Westerwolde het Advent aangeblazen. Deze keer bij de kerken in Sellingen, Vriescheloo, Vlagtwedde en Onstwedde.
Vanaf de eerst Adventzondag tot en met Driekoningen mag er volgens de traditie buiten op de midwinterhoorn worden geblazen. Vroeger gebeurde dit op een vast punt in het dorp, meestal bij een centraal gelegen waterput. De Giezelbaargbloazers hebben een aantal jaar geleden besloten een half uur voor de aanvang van de dienst bij kerspelkerken in Westerwolde het Advent aan te blazen.
Voorafgaande aan de dienst, werd het onderstaande gedicht voorgelezen.
Midwinter,
Wanneer de dagen korten die zo stil naar de avond zwemen
Als ganzen in een V-vlucht hun trek naar het zuiden nemen
Klinkt over het verstilde veld waarin de winterrogge kiemt
En langs het bos waar fel soms de hagel striemt
Het monotone zwaar geluid van de midwinterhoorn
om opnieuw te melden dat Christus werd geboren
Van Elbe tot aan de IJssel klinkt het volle geluid, de roep van de midwinterhoorn
Klinkt het advent verlangen, hoe zullen we U ontvangen?
Het oud gebruik dat zeggen wil, na donker komt het licht
De nevels trekken op met kerst, het geeft weer vergezicht
Bezinning in midwintertijd onder langgerekte klanken
De midwinterhoorn leert ons voor veel goeds te danken.
Foto’s: Johannes Velthuis (Sellingen) en Jan Glazenburg (Vriescheloo)