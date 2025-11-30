Jong Talent toont de toekomst van de kunst bij ARTOS

SLOCHTEREN – Van 28 november t/m 24 februari 2026 presenteert ARTOS Kunstuitleen & Expositie in Slochteren de groepstentoonstelling Jong Talent. Negentien kunstenaars – afkomstig uit Nederland, België, Indonesië, China en Slowakije – zijn klaar om hun kunst aan de wereld te laten zien.
De meeste deelnemers studeren aan kunstopleidingen zoals de Klassieke Academie, Academie Minerva of andere kunstinstituten in Groningen of hebben deze eerder afgerond. Drie deelnemers zitten nog op het voortgezet onderwijs, waar ze uitblinken in kunstvakken.
Jong Talent verwijst naar het stadium van hun kunstenaarschap: makers die veelal aan het begin staan van hun artistieke ontwikkeling en vol nieuwsgierigheid nieuwe vormen, technieken en thema’s verkennen. Hun werk varieert van stillevens tot grafische en expressionistische kunst, uitgevoerd in o.a. acryl, olieverf, houtskool, digitale technieken, etsen en zelfs gerecyclede materialen.
“We ontvingen meer dan 40 aanmeldingen voor deze expositie. We hebben vervolgens geselecteerd op basis van diversiteit van inzendingen, zoals gebruikte materialen en het unieke van het werk. De expo Jong Talent laat zien hoe divers deze kunstenaars zijn,” aldus Thea de Wit, bestuurslid en lid expocommissie ARTOS.
Praktische informatie:
Periode: t/m 24 februari 2026
Locatie: ARTOS Kunstuitleen & Expositie, Hoofdweg 88f, Slochteren
Open: Elke dinsdag van 17.00 – 20.00 uur en zondag van 13.00 – 16.00 uur
Bron: Ciska de Groot