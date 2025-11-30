Ketelkoor brengt warmte en verbondenheid tijdens sfeervol Kerstconcert

SELLINGEN – Op vrijdag 19 december geeft het Ketelkoor een feestelijk en sfeervol Kerstconcert bij de Hof van Sellingen in Sellingen. Het koor brengt een mix van klassieke kerstliederen, moderne koorarrangementen en warme decembermuziek, speciaal geselecteerd om het publiek het kerstgevoel te bezorgen.
“We hebben er zóveel zin in om het publiek een avond vol kerstwarmte te geven,” zegt dirigent Eize Hoomoedt. “Samen zingen, samen genieten — dat is waar dit concert om draait.”
Tijdens het concert laat het Ketelkoor horen waar het dit seizoen aan heeft gewerkt: van ingetogen, ontroerende werken tot sprankelende kerstnummers vol energie. Het koor is zelf trots op de nummers die zij ten gehore brengen. Elk jaar durven we weer een stap te maken in het repertoire.
Praktische informatie
Vrijdag 19 december 2025
Deur open: 19.00 uur
Aanvang: 20.00 uur
Hof van Sellingen, Dorpsstraat 8, Sellingen
Reserveren via: ketelkoor@outlook.com
Bron: Didi Dresscher