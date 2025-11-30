Ketelkoor brengt warmte en verbondenheid tijdens sfeervol Kerstconcert

Westerwolde Weerbericht van: Zondag 30 november 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

SOMS WAT ZON | GEMIDDELDE TEMPERATUREN

Aanvankelijk is er nog veel bewolking met plaatselijk wat motregen, maar in de middag zijn er meer opklaringen. Later in de middag en vanavond is er dan weer kans op enkele buien. Er komt een matige zuidwestenwind te staan en de middagtempreatuur is vandaag ongeveer 8 graden.

Vannacht en morgenochtend is het vrijwel overal droog en morgenochtend is er ook af en toe zon. Morgenmiddag en morgenavond is het bewolkt en dan gaat er soms wat regen vallen. De wind waait morgen uit het zuiden en de maximumtemperatuur is zo’n 6 graden. Minimumtemperatuur komende nacht rond 2 graden.

Dinsdag is er ook een matige zuidenwind en dan is het ook nog zwaar bewolkt, en dan is er vooral in de nacht en ochtend kans op een beetje regen. Maar veel valt er dinsdag niet. Maximum dinsdag rond 7 graden. Woensdag en daarna is het meestens droog met af en toe zon en een enkele keer een bui. Maxima later in de week rond 6 graden en minima van 2 tot 4 graden.