DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Papenburg
Gisteren is op een parkeerplaats aan de Deverweg tussen 18.10 en 18.25 uur een geparkeerde Opel Corsa aangereden. De dader is onbekend. De politie verzoekt getuigen contact op te nemen via 04961 / 926-0.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland