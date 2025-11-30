Las Niñas y Compadres verzorgt met de Winkler Prins Harmonie een kerstconcert

VEENDAM – Op zondag 14 december verzorgt salonorkest Las Niñas y Compadres, samen met de Winkler Prins Harmonie uit Veendam, een kerstconcert.
De orkesten spelen muziekstukken uit hun eigen repertoire en aan het eind van het concert voegen ze beide groepen samen tot één groot orkest. De vaste zanger Annechienus Pot van Las Niñas y Compadres is weer van de partij en ze begeleiden klarinettist Daniël Dijkstra bij het klarinetconcert van Mozart. Natuurlijk passeert ook diverse bekende en wat minder bekende kerstmuziek de revue.
Het concert begint om 15.30u (zaal open vanaf 15.00u) en wordt gehouden in de Winkler Prins scholengemeenschap in Veendam (Raadsgildenlaan 1, gratis parkeren bij het voetbalstadion aan de Lange Leegte).
Iedereen is van harte welkom om mee te genieten en alvast in de stemming te komen voor de kerstdagen. Ze maken er samen een feestje van!
Bron: namens Las Niñas y Compadres: Inge Dijkstra