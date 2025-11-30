Live aflevering van Blueprint op vrijdag 19 december

VEENDAM – Op vrijdag 19 december vindt vanuit vanuit de foyer van theater vanBeresteyn in Veendam een live aflevering van Blueprint plaats. Presentator: Thomas Kaldijk.
De uit Assen afkomstige singer-songwriter Tyar Zitter en de bluesband The Blueskings zijn deze keer de gasten. Mondharmonikaspeler Herbie (Harbert Grezel) van The Blueskings is bekend in Veendam als voormalige inwoner en deelnemer aan The Night Of Guitars. Tyar Zitter is een 4e generatie Indorocker en een veelbelovende singer-songwriter.
The Blueskings
Na 10 jaar stilte zijn The Blueskings weer helemaal terug. Met de originele leden Herbie (Harbert Grezel) en Jan-Joris Sportel en nieuwe bandleden Harm van Essen (ook bekend van La Ratte) en Fred Bonthuis. In september verscheen het nieuwe album ‘Say Hi” met 15 originele nummers, 10 geschreven door de band en 5 van Herbie’s one-man band Herbie Blues. The Blueskings halen hun inspiratie uit het leven “on the road” en brengen veel eigen werk. Gitarist Harm van Essen (o.a. van La Ratte) zorgt voor die onmiskenbare old-school vibe. Drummer Fred Bonthuis speelt al Rock ’n Roll sinds de jaren ’70. Jan-Joris Sportel op bas legt daar een heerlijke relaxte groove onder. Herbie brengt zang en mondharmonica, met een flinke dosis creativiteit en spontaniteit.
Tyar Zitter is een 4e generatie indorocker uit Assen. Met zijn unieke sound en geweldige gitaarspel scoort hij hoge ogen. Tyar heeft een passie voor muziek wat al op jonge leeftijd begon dankzij artiesten als Andy Tielman (van de Tielman Brothers) en Elvis Presley. Op tienjarige leeftijd begon Tyar met gitaarspelen. Hij werd geïnspireerd door artiesten als John Mayer, Stevie Ray Vaughan, B.B. King Jeff Beck en nog veel meer. Met zijn country en popliedjes en mooie instrumentale stukken maakt hij veel indruk.
Zoals altijd is publiek welkom en is de entree gratis.
Live aflevering Blueprint
Vrijdag 19 december
17.00 – 19.00 uur
Foyer Theater vanBeresteyn
Gasten: Tyar Zitter en The Blueskings
Bron: Thomas Kaldijk