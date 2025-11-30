Pekelder Boys wint de strijd bij Alteveer



ALTEVEER – Sprake van strijd was er zeker van beide kanten. Waar de schoonheid van het spel vaak onder de grote aantallen herfstbladeren verdween, werden de mouwen aan weerskanten opgestroopt. Alteveer kwam na een 0-3 achterstand nog terug tot 2-3, maar daarna werd de strijd winnend afgesloten door de Boven-Pekelders.



Door Gert Meulman

De Boys uit Boven-Pekela starten de partij zoals hun coach Donny Weering vooraf aan zijn team had opgedragen. “De bedoeling was om een extra man op het middenveld te creëren, zodat wij over de flanken kwamen en na twee minuten was dat goed zichtbaar dat dat lukte bij de 0-1.” Na de openingstreffer leek de thuisploeg van trainer Willie Sagel wakker geschud en vooral onder leiding van de voor even teruggekeerde Bryan Schenkel werden de mouwen opgestroopt. De pas 19-jarige scheidsrechter Ruben van Klinken uit Emmen gaf terecht Damien Sedda van de thuisclub de gele kaart na een overtreding op Robert Keetels. Pekelder doelman Pascal Bragonje nam een terugspeelbal ietwat te makkelijk op en werd daarbij bijna verrast door Jarno ter Raar, die net een teenlengte tekortkwam. Pekelder Boys maakte daarna de 0-2 door een goed genomen penalty van Willem Lammerts. Voor rust hadden de bezoekers nog op een 0-3 kunnen komen, van dichtbij zag Keetels zijn inzet met de voet gekeerd door de goed keepende Jeroen Slachter.



Na rust opende de ploeg van Sagel goed, Bryan Schenkel zag zijn schot nog maar net gekeerd door Bragonje. Er werd aan beide kanten volop gewisseld. In het veld werd daarna vooral veel aan armen getrokken om daarna de armen ten hemel te reiken. Pekelder Boys had nog verder kunnen uitlopen nadat Robert Westers de achterlijn haalde werd zijn knap terug gelegde bal overgeschoten door invaller Patrick Veen. Even daarna was het wel raak en waren de rollen omgedraaid, Veen legde de bal voor en Westers kopte de 0-3 binnen. Na deze goal was het doelman Slachter die zijn medespelers met duidelijke taal en volume het spiegeltje voorhield. De thuisploeg kwam in het laatste kwartier toch nog terug. De aansluitende 1-3 kwam vanuit een strafschop die werd benut door Timo Huls. En met nog een tien minuten te spelen was het Bryan Schenkel die van dichtbij de 2-3 tegen de touwen werkte. Daarna was het alsof de kracht uit de wedstrijd wat wegvloeide, al werd Alteveer nog een keer gevaarlijk middels een ingebrachte corner. De uitslag werd dus 2-3 in het voordeel van de ploeg uit Boven-Pekela, die voor de kerst nog twee keer thuis mag gaan spelen tegen achtereenvolgens FVV en Woltersum. Alteveer staat met drie behaalde punten onderin hun klasse en spelen nog voor de winterstop twee keer uit bij Groen-Geel en Farmsum, waarna de ploeg van Sagel zich kan gaan klaarmaken voor het Protos Weering zaalvoetbaltoernooi.



Donny Weering: Het was onze slechtste wedstrijd ooit gespeeld. Wij hebben bar weinig gecreëerd. Na de 0-1 denk je dat de opdrachten goed worden uitgevoerd, maar dan draait het om en wordt het meer een fysieke wedstrijd dan dat het een voetballende wedstrijd wordt. Daarbij kwam dat Alteveer er heel slim in was om onze spelers uit de wedstrijd te praten. Dat hebben we vooraf ook aangegeven en dan toch zijn er nog jongens die daarin mee gaan. En natuurlijk hebben we nog wel vijf of zes opgelegde kansen gehad wat een doelpunt had moeten zijn. Je kon zien dat mijn jongens, die meest allemaal boeren zijn, bij het oogstfeest waren geweest. Het was geen Pekelder Boys van de afgelopen weken. Wij hebben dan wel drie punten, maar moeten deze wedstrijd zo snel mogelijk vergeten.



Willie Sagel: We begonnen slecht en dat vond ik wel jammer. We hadden de bedoeling om compact te beginnen en gezegd dat bij een derby het zaak was om er gelijk volop op te gaan, maar dan sta je gelijk al met 0-1 achter. Dan wordt het al wat pittiger en gaandeweg de eerste helft kwamen we er wel wat beter in. We creëerden te weinig en kwamen voor de rust door die penalty met 0-2 achter. En dan is het de tweede helft alles geven om in ieder geval te scoren. Bij de 0-3 is het in principe over en uit, maar toen kwamen we dan toch nog terug tot 2-3. Dan hoop je nog op een toevalstreffer en zo een puntje te stelen, maar dat mocht helaas niet zo zijn.

Tekst en foto’s: Gert Meulman