Pop-up Kunstcadeauhuis in Stadskanaal

STADSKANAAL – Op initiatief van een paar fotografen van het Knoalster Foto Collectief wordt in Stadskanaal een pop-up Kunstcadeauhuis geopend.
Voor de kunstenaars/fotografen is het altijd moeilijk om hun werken aan de man te brengen.
Er is helaas niet een pand/winkel waar kunstwerken ( permanent) verkocht kunnen worden.
Nu mogen ze twee dagen gebruik maken van het leegstaande voormalige Brunapand aan het Europaplein 4 te Stadskanaal. De eigenaar van het pand was, evenals de winkeliersvereniging die de club geholpen heeft, erg enthousiast.
Op vrijdagavond 12 december tijdens Moonlightshopping ( 18.00-23.00 uur) en zaterdag 13 december ( 10.00-17.00 uur) is het pop-up Kunstcadeauhuis geopend. Diverse kunstenaars/fotografen zijn aanwezig om hun schilderijen, foto’s, keramiek, quilts, litho’s, papierwerk etc. te laten zien aan een groot publiek.
Dus ben je op zoek naar een uniek cadeau ( betaalbaar) dan ben je welkom!
Bron: Ineke Pals en Dorien Alberts