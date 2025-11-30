Publiek trakteert ‘Nederlandse Neil Young’ op staande ovatie

NIEUWE PEKELA – Het publiek in het sfeervolle Albatrosbebouw(voormalig Doopsgezonde kerkje werd afgelopen zondagmiddag getrakteerd op een onvergetelijk concert door Gerry Wolthof, Bennie Nannen en Alex Gache.
Het concert dat weer in een mum van tijd was uitverkocht voldeed aan alle hooggespannen verwachtingen.
Gerry Wolthof , die door kenners ook wel de ‘Nederlandse Neil Young wordt genoemd, bracht op meesterlijke wijze een ode aan zijn muzikale held met diverse nummers. Daarnaast kwamen ook nummers van de legendarische Eagels voorbij, met als feestelijke hoogtepunt een reeks geliefde liedjes van de Beatles.
De sfeer was fantastich en de bezoekers kregen waar voor hun geld.
De chemie tussen Wolthof and Friends, gecombineerd met de intieme setting van het kerkje leidde tot een daverd slot. Voorzitter Regina Kral van de Culturele Commissie Pekela bedankte het publiek voor hun komst en de artiesten met een Groninger koek. Met een staande ovatie speelden ze nog een ‘zugabe’.
Het volgende concert is op zondagmiddag 25 januari 2026, aanvang 15.00 uur in Partycentrum ‘De Riggel’in Boven Pekela. Tribute band The Wieners komen dan weer naar Pekela.
The Wiener staan vooral bekend om hun veelgeprezen theater tour rondom The Everly Brothers. Maar deze keer eren zij met volledige band de allergrootste Country-ster allertijden: Hank Williams!
Kaartje reserveren is mogelijk via info@sccpekela.nl
Bron: R Kral Brunen