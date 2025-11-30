NIEUW BUINEN – Samen onderweg in Nieuw Buinen voor onderzoek naar het Ewingsarcoom
“Een dag vol verbondenheid, geloof en hoop”, dat staat op de poster die is gemaakt voor een bijzondere actie in Nieuw Buinen.
In de Baptisten Gemeente Nieuw Buinen begon deze actie vanmorgen om 9.30 uur met een speciale dienst, waarin Menno Klok vertelde waarom hij één jaar elke dag 10 kilometer wandelt.
Sten, de zoon van Menno en Gea overleed op 21-jarige leeftijd aan het Ewingsarcoom, een zeldzame en agressieve vorm van botkanker die vooral jongeren treft.
Voor onderzoek wordt er door goede doelen en geldwervers helaas op dit moment weinig geld beschikbaar gesteld naar deze vorm van kanker. Het is ‘te zeldzaam’, helaas zal het op deze manier ook nooit beter worden met de overlevingskansen van ca. 60% (en 20% bij uitzaaiingen).
Daarom loopt Menno een jaar lang elke dag deze afstand om geld in te zamelen voor wetenschappelijk onderzoek naar betere behandelingen.
Onlangs is er bij een onderzoek een nieuwe ontdekking gedaan: een specifiek gen dat aanwezig is bij de uitgezaaide vorm van Ewingsarcoom, maar die niet voorkomt bij de niet uitgezaaide vorm.
Deze ontdekking is voor de toekomst en behandeling van Ewingsarcoom baanbrekend.
Het vervolgonderzoek hiernaar is dan ook zeer belangrijk, maar kost geld.
Daarom is Stichting EV@, op zoek gegaan naar middelen om dit onderzoek financieel te kunnen ondersteunen. Het streefbedrag hiervoor is € 200.000,-.
Stichting EV@ heeft als missie het vinden van een oorzaak en daardoor ook toekomstige nieuwe behandelingen, op door het stimuleren en financieren van wetenschappelijk onderzoek naar Ewingsarcoom.
Dat is ook de motivatie van Menno, voor zijn zoon Sten en nu voor alle kinderen en jongeren die nog vechten tegen deze ziekte.
Burgemeester Jan Seton van de gemeente Borger-Odoorn was aanwezig bij de start van de wandelingen op 4 januari 2025 en die nog duurt tot 4 januari 2026, was ook in de dienst aanwezig en was onder de indruk van deze samenwerking in Nieuw Buinen.
Na de dienst was er voor de aanwezigen en de lopers een broodje en een kop koffie en om 12.00 uur gingen heel veel lopers van start bij de kerk, deelnemers konden 2,5 – 5 – 7,5 of 10 kilometer wandelen of hardlopen door het dorp.
De finish was bij de Voetbalvereniging Nieuw-Buinen, daar werden de deelnemers verwelkomd met een bakje soep.
Deze actie werd mogelijk gemaakt door en met medewerking van diverse organisaties en sponsoren.
Voor info:
https://stichting-ewingsarcoom.com/missie-en-doelstellingen/
Onderstaand de link naar de stream van de Baptisten Gemeente Nieuw Buinen.
