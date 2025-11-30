Tweede dag van de kerstmarkten in Bourtange goed bezocht

BOURTANGE – Vandaag was het weer druk op de kerstmarkt in Bourtange. Met name onze Oosterburen wisten de kerstmarkt goed te vinden. Dit bleek uit de vele auto’s met Duitse kentekenplaten en meerdere Duitse touringcars op de parkeerplaats.
Vesting Bourtange in kerstsferen tijdens de kerstmarkten is een jaarlijks terugkerend evenement,
behorend tot de mooiste kerstmarkten van Nederland. Een zeer sfeervol plaatje waar vele duizenden bezoekers uit binnen- en buitenland genieten van kramen in kerstsfeer, livemuziek, zoals vandaag van Shantykoor Störmwind, een levende kerststal en uiteraard glühwein, chocolademelk en oliebollen.
Standhouders met een groot assortiment aan kerstartikelen staan verspreid over diverse pleinen en bastions binnen de Vesting. Op de podia treden artiesten op met passende kerstmuziek. Uiteraard doen ook de winkels en restaurants in Bourtange volop mee. Ook daar is alles in kerstsfeer met de meest uiteenlopende kerstproducten en bijpassende versnaperingen. Middelpunt van de markt is het sfeervolle Marktplein met daarop een bijna 10 meter hoge kerstboom. Alles in Bourtange ademt kerst!
De start van de serie van zes kerstmarkten was gisteren. Ook toen was het er druk. De volgende kerstmarkten zijn op: de zaterdagen 6 en 13 december van 11.00 tot 21.00 uur en op de
zondagen 7 en 14 december van 11.00 tot 18.00 uur..
Johannes Velthuis maakte onderstaande reportage van de markt.
Foto’s gemaakt door Altjo Wubbema vindt u HIER.