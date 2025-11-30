Wandelen werkt! in Finsterwolde

Foto: Catharina Glazenburg
- Catharina Glazenburg - Gemeente Oldambt

FINSTERWOLDE – Op woensdag 3 december organiseren de wandelcoaches een wandeling in Finsterwolde.

Startpunt: MFC de Hardenberg, de Hardenberg 5 Finsterwolde.

Groep A van 10 km start om 9.15 uur

Groep B van 8 km start om 9.30 uur

Groep C van 6 km start om 9.45 uur

Alle groepen hebben elk maximaal 20 wandelaars.

Opgave wandeling is verplicht.

E-mail: aanmeldenwandelenwerkt@kpnmail.nl
Telefoonnummer: 06-30486082
Website: www.wandelenwerktwesterwolde.nl
Facebook: Wandelen Werkt in Westerwolde

Geef duidelijk aan in welke groep je wilt lopen.

Bij heel slecht weer wordt het ommetje vroeg in de ochtend via de mail afgemeld.

Bron: Wandelen Werkt

