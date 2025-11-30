Westerwolde verslaat Buinen en wint voor de vierde keer op rij

VLAGTWEDDE – Terugkijkend kan de maand november voor Westerwolde zondag 1 waarschijnlijk tot een van de meest succesvolle maanden aller tijden worden beschouwd. Van de vijf gespeelde competitiewedstrijden gedurende deze maand werd er één keer gelijk gespeeld en werden de laatste vier achtereenvolgende wedstrijden in een zege omgezet. Zo ook deze zondagmiddag 30 november. In een vooraf als topper bestempelde wedstrijd wist Westerwolde in eigen huis Buinen klop te geven door met een 2 – 1 eindstand het kunstgras te verlaten. Mede door deze goede en dus belangrijke overwinning blijft Westerwolde ook de komende week nog aan kop in de vierde klasse B. En hoewel niet de ploeg met de minste verliespunten tot op dit moment, een gegeven waarmee je met nog één wedstrijd te spelen nu al kunt vaststellen dat er op een prima manier de winterstop kan worden ingegaan.

Naast misschien een maand waarin tot dusver de meeste winstpunten werden behaald, ook waarschijnlijk een clubrecord wat betreft het maken van een snel doelpunt door Westerwolde. Na 22 seconden, zonder dat ook maar een speler van de tegenstander de bal had geraakt, lag de bal al achter doelman Bas Schutte van Buinen. Het was Rudie Bergman die als invaller centrale verdediger na de aftrap de bal direct de diepte instuurde, waarna Sander van Hoorn een verdediger van Buinen eruit sprintte en doelman Schutte op beheerste manier het nakijken gaf: 1 – 0. Er waren nog bezoekers die bij de kassa stonden om een jubileumprogrammablad te kopen, toen deze uiterst snelle goal bij de cornervlag uitbundig werd gevierd. Daarna, bijna vanzelfsprekend, een meer en meer aandringend Buinen, maar het gelegenheidsduo Rudolf Riks en Rudie Bergman stelde samen met de vleugelverdedigers en doelman Erwin Timmer steevast orde op zaken. Het had in de 27e minuut zelfs 2 – 0 kunnen worden als René v.d. Laan iets meer zorgvuldigheid had getoond bij de afronding. Vrij voor Schutte stuurde hij de bal langs de verkeerde kant van de paal. En toen iedereen, in ieder geval van de kant van Westerwolde, dacht dat de thuisploeg met een minimale voorsprong de rust in zou gaan, sloeg Buinen toe. Het was Mylan Beijering, zoon van oud Westerwolde-voetballer Jans Beijering en zijn Yvonne, die in de 44e minuut – mede door weifelend optreden van de Westerwolde-defensie – de bal met de nodige precisie uit een moeilijke hoek over de doellijn wist te prikken: 1 – 1. Direct hierna stuurde de deze middag naar behoren leidende arbiter Richard van Uijen uit Emmen, beide ploegen naar de kleedkamer. Dit met een kleine domper voor de thuisploeg, maar beslist niet om bij de pakken neer te zitten.

En dat deed men in het tweede deel van deze wedstrijd dan ook absoluut niet. Was Buinen misschien in de eerste helft de beter voetballende ploeg, zo liet Westerwolde in de tweede helft wel degelijk zien over voetballende capaciteiten te beschikken. Meestal zichtbaar als de tegenstander iets meer druk richting het doel van Erwin Timmer tentoonspreidt en er van daaruit door de snelle voorwaartsen van de Vlagtwedders keer op keer gevaar kan worden gesticht richting het vijandelijke doel. Waar Buinen in het tweede bedrijf weinig tot geen kansen wist te creëren, was het Westerwolde dat de wedstrijd al eerder in het slot had kunnen gooien. Maar mede door goed optreden van doelman Schutte bleef de stand nog lange tijd 1 – 1. Tot de 66e minuut, toen vanuit een ingestudeerde hoekschop vanaf rechts de bal in tweede instantie plots voor de voeten van René v.d. Laan viel. Ongenadig hard poeierde hij de bal met links achter de kansloze doelman Schutte: 2 – 1. Zijn negende treffer in tien competitiewedstrijden was een feit ! Voor Buinen het sein nog meer op de aanval te gaan spelen, maar juist hierdoor kon er door Westerwolde steeds meer en beter worden gecounterd dan gemiddeld het geval is in een wedstrijd. Doelpunten leverde dit echter niet meer op, ook niet toen uitblinker Julian Smid na een prachtige aanval oog in oog met sluitpost Schutte verscheen. Ook nu kwam laatstgenoemde weer als overwinnaar uit de strijd. En omdat ook Erwin Timmer zijn doel verder schoon wist te houden, werd deze “zespuntenwedstrijd” een prooi voor de mannen van trainer Mark Kruize.

Hoewel één verliespunt meer dan het deze middag eveneens winnende Veelerveen, blijft Westerwolde ook de komende week de trotse koploper in de vierde klasse B. Met bovendien een prima start van de tweede periode door de roodwitten, moge het duidelijk zijn dat de Vlagtwedders met het nodige vertrouwen naar het verdere verloop van de competitie kunnen uitkijken. Maar omdat een algemene constatering ook is dat elke ploeg van iedere andere ploeg kan winnen, zal het restant van deze competitie vast en zeker een ongekend spannend verloop kennen. Volgende week zondag dan ook een belangrijke laatste wedstrijd in 2025 voor Westerwolde, waar in Finsterwolde het plaatselijke BNC haar opwachting maakt. De aanvang van deze wedstrijd is om 14.30 uur.

Opstelling Westerwolde: Erwin Timmer (K) – Tim Huls – Rudolf Riks (C) – Rudie Bergman – Frank Riks – Julian Smid – Kevin van der Laan – Sander van Hoorn (75e min. Merijn te Velde) – Joran Luijten (66e min. Kjell Luijten) – René van der Laan – Lars te Bokkel (66e min. Luca Kiers)

Scheidsrechter: dhr. J. van Uijen uit Emmen

Amusementswaarde: 7,0

Toeschouwers: 100

Bron en foto’s: HJ Pleiter

