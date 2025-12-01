NEDERLAND – Ieder half jaar in juni en december zendt de overheid rond 12:00 uur een NL-Alert testbericht uit. Op maandag 2 juni 2025 is het laatste testbericht verstuurd. Vandaag wordt het volgende testbericht verstuurd.

Vandaag verstuurt de overheid rond 12.00 uur een NL-Alert testbericht. Die ontvang je op je telefoon, maar ook via informatieborden in het openbaar vervoer. Check of jij ‘m ook krijgt. Want dan weet je zeker dat je ook een NL-Alert ontvangt bij een noodsituatie.

NL-Alert waarschuwt en informeert je over noodsituaties bij jou in de buurt. Of het nu gaat om een brand of onverwacht noodweer, NL-Alert vertelt je wat er aan de hand is en wat je moet doen om jezelf én anderen in veiligheid te brengen. Dus wat er ook gebeurt, volg je NL-Alert.

In het bericht staat duidelijk vermeld dat het om een testbericht gaat. Het testbericht ziet er zo uit:

“NL-Alert 1-12-2025 12:00: TESTBERICHT. De overheid waarschuwt je tijdens noodsituaties via NL-Alert. Je leest dan wat je moet doen en waar je meer informatie kan vinden. *** TEST MESSAGE Netherlands Government Public Warning System. No action required.”

Je hoeft niets te doen als je het testbericht ontvangt. Het is alleen een test. Het is wel belangrijk om aan je omgeving te vragen of zij het testbericht ook hebben ontvangen. Want als je geen testbericht krijgt, is de kans groot dat je ook geen NL-Alert ontvangt in een noodsituatie.

Bron: NL Alert Nederland