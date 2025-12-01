Aangrijpend familiedrama Regretting You in Filmhuis vanBeresteyn

VEENDAM – Maandagavond 8 december is de film ‘Regretting You’ te zien in Filmhuis vanBeresteyn.
De film is gebaseerd op de gelijknamige bestseller van Colleen Hoover, o.a. van It Ends With Us.
Aangrijpend familiedrama ‘Regretting You’ vertelt het verhaal van Morgan en haar dochter Clara, die na een tragisch ongeluk gedwongen worden de pijnlijke waarheid van hun man en vader onder ogen te zien. Wanneer een schokkend verraad aan het licht komt, worden Morgan en Clara geconfronteerd met het herdefiniëren van hun relatie, hun gevoelens van liefde en verlies, en het ontrafelen van lang bewaarde familiegeheimen.
De film biedt een krachtige blik op hoe verdriet kan transformeren in persoonlijke groei en veerkracht.
Datum: Maandag 8 december 2025
Aanvang: 19.30 uur
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: vanBeresteyn