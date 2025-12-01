ASN Bank & Erdman Makelaardij bundelen krachten in Ter Apel

TER APEL – Vanaf vandaag gaat RegioBank officieel verder als ASN Bank. Voor de vestiging van Erdman Makelaardij in Ter Apel, die als zelfstandig financieel adviseur werkzaam was onder het RegioBank merk, betekent dit dat zij vanaf vandaag doorgaan als ASN Bank & Erdman Makelaardij.



Klanten zijn welkom voor persoonlijk financieel advies en bankdiensten op het gebied van betalen, sparen en hypotheken. Ook kunnen klanten door de combinatie met zelfstandig financieel adviseur Erdman Makelaardij terecht voor onder andere hypotheekadvies en verzekeringen. Daarmee blijft het kantoor de vertrouwde en persoonlijke dienstverlening bieden in een nieuw jasje.



Eigenaren Peter en Linda Erdman van Erdman Makelaardij benadrukken het belang van de combinatie van digitale en persoonlijke dienstverlening met hun kennis van de lokale markt: “ASN Bank & Erdman Makelaardij combineren online bankieren voor de dagelijkse bankzaken met persoonlijk financieel advies in een kantoor voor momenten die ertoe doen. Als klant wil je iemand in de ogen kijken als je bijvoorbeeld een hypotheek afsluit. In ons vernieuwde kantoor ontvangen we klanten met de persoonlijke aandacht. We staan klaar om je financieel op weg te helpen. En kijken ernaar uit om je te verwelkomen in ons kantoor.”



Door de opkomst van online bankieren is het aantal bankkantoren in Nederland de afgelopen jaren fors afgenomen. Ondanks de digitale vooruitgang blijft er een duidelijke vraag naar persoonlijke dienstverlening. Zo geeft ongeveer de helft van de Nederlanders aan op dit moment géén bankkantoor in de buurt te hebben, zo blijkt uit onderzoek in opdracht van ASN Bank. Tegelijkertijd heeft driekwart van de mensen daar wel behoefte aan. Met het vernieuwde kantoor speelt ASN Bank nog meer in op die behoefte.



Welkom in ieder kantoor

Vanaf 1 december zijn klanten van RegioBank welkom bij ieder kantoor van ASN Bank in Nederland. Zowel particulier als zakelijk. De betaal-, spaar- en beleggingsrekeningen blijven gewoon zoals ze zijn. Klanten houden hun vertrouwde rekeningnummer en betaalpas. Ook voor lopende hypotheken en leningen verandert er nog niets. Naast de naam van de zelfstandig adviseur, staat vanaf 1 december ASN Bank op de gevel.



Lokaal ondernemerschap

Voor een landelijk dekkend netwerk aan kantoren kiest ASN Bank voor samenwerkingen met lokale ondernemers, zodat de bank klanten beter van dienst kan zijn. Door de aanwezigheid in de buurt bouwen adviseurs aan langdurige klantrelaties.



Achtergrond

In 2024 kondigde de Volksbank, het moederbedrijf van SNS, ASN Bank, RegioBank en BLG Wonen de merken te bundelen onder de vlag van ASN Bank, als één sterk merk. Hierdoor kan ASN Bank de dienstverlening verder verbeteren en efficiënter inspelen op behoeften van klanten. Met op dit moment 325 vestigingen in de buurt houdt ASN Bank persoonlijk financieel advies toegankelijk voor momenten die ervoor de klant toe doen, zoals hypotheekadvies bij aankoop of verduurzaming van een woning.

Over ASN Bank

ASN Bank is een toegankelijke en vooruitstrevende bank met oog voor mens, maatschappij en de toekomst. We dragen op duurzame wijze bij aan financiële oplossingen voor onze klanten én aan maatschappelijke vraagstukken in Nederland. Daarbij hebben we bijzondere aandacht voor duurzaamheid, financieel welzijn en goed en betaalbaar wonen.



Onze dienstverlening richt zich met name op betalen, sparen en hypotheken – altijd met oog voor zowel het belang van de klant als maatschappelijke impact. Als bank combineren we het gemak van veilig mobiel bankieren met de kracht van persoonlijk advies. Dankzij ons landelijk dekkend netwerk van kantoren zijn we ook fysiek dichtbij op de momenten die ertoe doen.



Met deze benadering neemt ASN Bank een onderscheidende positie in binnen het Nederlandse bankenlandschap. We bedienen inmiddels drie miljoen klanten en zijn daarmee de vierde retailbank van Nederland.

Bron: ASN Bank