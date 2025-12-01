Bijeenkomsten over bushaltes en bushokjes in Pekela

Foto: Gemeente Pekela
- Catharina Glazenburg - Gemeente Pekela

PEKELA – De gemeente Pekela nodigt inwoners uit voor twee (inloop)bijeenkomsten over de bushaltes en -hokjes in Pekela.

Met deze bijeenkomsten kom je meer te weten over de plannen voor de toekomstige, vernieuwde bushaltes en -hokjes. De huidige zijn namelijk verouderd.

Wanneer en waar:

  • Maandag 8 december: De Kiepe, Nieuwe Pekela, van 19.30 tot 21.00 uur
  • Woensdag 10 december: MFC De Binding, Oude Pekela, van 19.30 tot 21.00 uur

Iedereen is van harte welkom. Je kunt binnenlopen op het moment dat het jou uitkomt. Aanmelden is niet nodig.

Bron: Gemeente Pekela

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.