Bijeenkomsten over bushaltes en bushokjes in Pekela

PEKELA – De gemeente Pekela nodigt inwoners uit voor twee (inloop)bijeenkomsten over de bushaltes en -hokjes in Pekela.
Met deze bijeenkomsten kom je meer te weten over de plannen voor de toekomstige, vernieuwde bushaltes en -hokjes. De huidige zijn namelijk verouderd.
Wanneer en waar:
- Maandag 8 december: De Kiepe, Nieuwe Pekela, van 19.30 tot 21.00 uur
- Woensdag 10 december: MFC De Binding, Oude Pekela, van 19.30 tot 21.00 uur
Iedereen is van harte welkom. Je kunt binnenlopen op het moment dat het jou uitkomt. Aanmelden is niet nodig.
Bron: Gemeente Pekela