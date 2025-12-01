DCH Heerenveen 3 – Damclub Winschoten 7 – 9

WINSCHOTEN – De beslissing in de 2e klasse A van de Nationale damcompetitie is nog lang niet gevallen. Integendeel, Damgenootschap Het Noorden 2 uit Groningen is nog ongeslagen met een 100% score, echter er moet nog gespeeld worden tegen kanshebbers, zoals Warffum 1, Gramsbergen 1 en Winschoten. Daarentegen gaat Gramsbergen de laatste ronde naar Winschoten. Met de wetenschap dat de kampioen rechtstreeks promoveert naar de 1e klasse A en nummer 2 promotiewedstrijden (sowieso 2) mag spelen, is nog niet te voorspellen wie hiervoor in aanmerking komt. Hijken DTC 3 heeft onderhand tegen alle medekoplopers gespeeld en ontmoet nog teams uit de onderste regionen, namelijk Roden/Leek 2 en DCH Heerenveen 3. Winschoten heeft zich na de puntendeling van Hijken DTC 3 tegen Warffum 1 wederom op de 2e plaats genesteld. Zaterdag 13 december treffen beide koplopers elkaar in het gebouw van S.V. Bovenburen in de Molenstad. Indien beide teams in hun sterkste formatie aantreden ligt ook hier een puntendeling in het verschiet. Het ratinggemiddelde is nagenoeg gelijk. Kortom spanning alom.
Nipte zege Winschoten
Winschoten kon zaterdag 29 november niet in de basisopstelling naar Friesland om het in Mildam op te nemen tegen DCH Heerenveen 3 in het “Hof van Schoterland”.
Deze accommodatie is namelijk sinds jaar en dag de thuishaven van Damclub Heerenveen. De gemiddelde KNDB-rating was nagenoeg gelijk en Heerenveen zette na 5 partijen bij dit treffen de thuisclub op een 6 – 4 voorsprong. Na accuraat spel van Rob Knevel, Janick Lanting en Geert Lubberink werd uiteindelijk een nipte 7 – 9 zege geboekt, desondanks een goede teamzege. Heerenveen opende de score na snel verlies van Nikolaus Schütte zur Wick tegen Geert Rozenberg, echter een kwartier later trok Albertus Kamps de stand weer gelijk na winst tegen Ulbe Koopman. Daarna nam Heerenveen weer een 4 – 2 voorsprong na verlies van Martin Viel tegen Iepie Poepjes Koopman. Han Tuenter tegen Jeanet Stel en Egbert Wierenga tegen John Folkers eindigde in twee goede remises wat de tussenstand op 6 – 4 bracht. Het venijn zat dit keer in de staart en Winschoten toonde ook nu weer voldoende veerkracht wat Rob Knevel, Geert Lubberink en Janick Lanting een voordelige stelling opleverde. Geert Lubberink won tegen Gerard Weinans en Rob Knevel tegen Jan van Buiten wat de tussenstand op 6 – 8 bracht. Tenslotte kon Janick zijn voordelige stand tegen Good-old Jan de Vos niet verzilveren en beruste, na ruim 5 uur spelen, in een puntendeling dat de eindstand op 7 – 9 bracht.
Uitslagen 5e ronde 2e Klasse A
Hijken DTC 3 – Warffum 8 – 8
Hijken DTC 4 – De Vechtstreek Gramsbergen 6 – 10
DCH Heerenveen 3 – Winschoten 7 – 9
DG Het Noorden 2 Groningen – HDC Hoogeveen 4 14 – 2
Roden/Leek 2 vrij
De onderlinge wedstrijd Hijken DTC 3 – Hijken DTC 4 is geëindigd in 10 – 6. De wedstrijd stond gepland in de 8e ronde, echter de KNDB heeft bepaald dat dit in 2025 geschiedde.
Stand 2e klasse A
- Damgenootschap Het Noorden 2 Groningen 4 – 8 46 bp
- Winschoten 5 – 8 48 bp
- Hijken DTC 3 6 – 8 54 bp
- Warffum 4 – 6 41 bp
- De Vechtstreek Gramsbergen 4 – 4 32 bp
- HDC Hoogeveen 4 5 – 3 26 bp
- DCH Heerenveen 3 4 – 2 27 bp
- Roden/Leek 2 4 – 2 24 bp
- Hijken DTC 4 6 – 1 38 bp
Programma 6e ronde op zaterdag 13 december 2025
Winschoten – Damgenootschap Het Noorden 2 Groningen
De Vechtstreek Gramsbergen – DCH Heerenveen 3
Warffum – Hijken DTC 4
Roden/Leek 2 – Hijken DTC 3
HDC Hoogeveen 4 vrij
Bron: Geert Lubberink