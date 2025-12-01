De Freudjes, geen familie – Een hilarische en ontroerende theatervoorstelling in De Klinker

WINSCHOTEN – Het nieuwe theatergezelschap Zuster! brengt een tragikomedie die raakt én vermaakt. In De Freudjes, geen familie volgen we drie zussen die worstelen met familiebanden, verantwoordelijkheden en hun eigen geluk. Terwijl ze samenkomen in het huis van hun zieke moeder, ontrafelen zich hilarische én pijnlijke momenten. Want eerlijk naar jezelf kijken? Dat is makkelijker gezegd dan gedaan.
Met scherpe humor en een vleugje tragiek laat deze voorstelling zien hoe ingewikkeld, maar ook onbreekbaar familiebanden zijn. Want familie kies je niet, maar je zit er wel je leven lang aan vast.
Kom lachen, herkennen en misschien zelfs een beetje huilen bij De Freudjes, geen familie op 3 januari in De Klinker.
Regie: Lies van de Wiel.
Tekst: Joan Nederlof
Spel: Marieke Klooster, Nina van der Woude en Gerdy Niehof
Bron: Theater Zuster!