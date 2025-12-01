Groningse artiesten en RTV Noord bundelen krachten voor kinderen in armoede

GRONINGEN – Bekende Groningse artiesten bundelen hun krachten voor het goede doel in Band Ede, geïnspireerd op het wereldberoemde Band Aid. In samenwerking met RTV Noord brengen zij een nieuwe uitvoering van Ede Staals ‘Het het nog nooit zo donker west’. De videoclip, die vanaf vandaag te zien is op YouTube en op verschillende kanalen van RTV Noord, is de officiële start van de goede-doelenactie van de omroep voor stichting Lutje Geluk.
Band Ede telt in totaal 39 leden, waaronder grote namen als Wia Buze, Lucas & Gea, Arnold Veeman en Burdy. De opbrengsten van de actie gaan naar kinderen in Groningen die opgroeien in armoede. Want elk kind verdient een Lutje Geluk.
Stichting Lutje Geluk
In Nederland groeit 1 op de 28 kinderen op in armoede. Ook in onze provincie is dit de realiteit. De Groningse stichting Lutje Geluk biedt kleine, betekenisvolle momenten aan kinderen uit gezinnen die weinig te besteden hebben. Denk aan een dagje uit of een kleine verrassing waardoor een kind zich gezien voelt.
Van 1 december tot en met 24 december zet RTV Noord zich in om zoveel mogelijk geld op te halen, met als doel dat deze kinderen een nieuw kerstcadeau kunnen ontvangen; iets dat echt van henzelf is en niet tweedehands. Voor veel kinderen in Groningen is dit geen vanzelfsprekendheid. De actie sluit op kerstavond, een dag voor de start van de Grunneger 1000 en eindigt op Winterstad Groningen, waar de cheque met daarop de opbrengst wordt uitgereikt aan Stichting Lutje Geluk.
Geef Lutje Geluk door
Naast doneren kunnen inwoners, verenigingen of bedrijven hun eigen actie starten. Van statiegeldacties tot sponsorlopen, alles is hierin mogelijk. Acties kunnen worden aangemeld via www.rtvnoord.nl/grunneger1000/lutjegeluk.
Bron: RTV Noord