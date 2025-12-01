Kerstmarkt in Kerkje Opwaarts! Sellingerbeetse

SELLINGERBEETSE – Op zaterdag 13 december wordt in het Kerkje Opwaarts! te Sellingerbeetse de jaarlijkse kerstmarkt in Dickensstijl gehouden.
Zoals gewoonlijk kunt u er terecht voor kerstbloemstukken, kerstdecoraties en huisgemaakte producten, zoals: jam, cakes, koekjes en kniepertjes. Ook ontbreken de glühwein, koffie, thee, soep en oliebollen niet.
De opbrengst van de kerstmarkt komt ten goede aan het herstel en onderhoud van het kerkje
De kerstmarkt is op zaterdag 13 december van 10.00 uur tot 17.00 uur.
Gratis entree.
Bron: Bennie van Dam