Kerstmarkt in Kerkje Opwaarts! Sellingerbeetse

Westerwolde Weerbericht van: Maandag 1 december 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

WAT REGEN OP KOMST | LATER MEEST DROOG

Het begin is vandaag heel redelijk met een paar zonnige perioden, al neemt de bewolking vanochtend al wel een beetje toe. Vanmiddag raakt het de meeste tijd bewolkt en in de namiddag en vooral vanavond valt er af en toe een beetje regen. De maximumtemperatuur is ongeveer 7 graden en er staat een matige en later af en toe vrij krachtige zuidenwind (windkracht 3 tot 5).

Vannacht en morgen blijft het de meeste tijd bewolkt en vooral vannacht en morgenochtend kan soms nog wat regen vallen. Maar veel is dat allemaal niet en de wind zwakt morgen wat af. Minimum vannacht rond 5, maximumtemperatuur morgenmiddag rond 7 graden.

Woensdag wordt het ook zo’n 7 graden en dan overheerst nog de bewolking met een bui, maar ook wat zon. Donderdag en vrijdag lijken daarna droog en rustig te zijn met een zwakke tot matige zuidóóstenwind en af en toe zon, maar ook kans op mist en nevel.