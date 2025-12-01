Meer standhouders dan ooit op Winterfair Manege Lipizza

VEENDAM – Manege Lipizza stond dit weekend voor de tweede keer volledig in het teken van de Winterfair Veendam. Met meer standhouders dan ooit en een sfeervol aanbod van winterse producten en lekkernijen genoten bezoekers van een feestelijke en knusse sfeer. Zelfs de Kerstman was al vroegtijdig aanwezig om de fair extra glans te geven.
Binnen en buiten de manege presenteerden standhouders een rijk aanbod: van sieraden, speelgoed en kerstversiering tot bloemstukken, vogeltaarten en zelfgemaakte kinderkleding. Ook aan lekkernijen ontbrak het niet, met koffie, thee, wijn, gebak en warme wafels.
Voor kinderen was er volop vertier op het speciaal ingerichte plein met knutselactiviteiten, eendjes vangen, sjoelen en ponyrijden. Nieuw dit jaar was een levende kerststal, die voor extra beleving zorgde.
Bron: parkstadveendam.nl
Foto’s: Peter Panneman