Nieuw lokaal voor groep 4/5 van CBS De 7-Sprong

OUDE PEKELA – Nu het consultatiebureau verhuisd is, hebben de leerlingen van groep 4/5 van CBS De 7-Sprong een nieuw klaslokaal. Wethouder Ellen van Klaveren kwam vanmiddag kijken hoe de vernieuwde ruimte eruitziet.
Vanwege ruimtegebrek in het gebouw is het nodig om extra plek te creëren. Van twee kleinere ruimtes is één lokaal gemaakt, waar de kinderen sinds vorige week les krijgen. Het plan is dat de nieuwe vloerbedekking er rond de kerst in zit. Ook is er een extra logopedieruimte gemaakt, waarvan alle drie de scholen gebruik kunnen maken. En nu de groep een nieuw lokaal heeft, is het speellokaal (waar ze eerst les kregen) ook weer vrij!
Maar wat zat er nou in die grote kartonnen doos die op tafel stond? Een heuse Pekela-knuffelbeer! Nadat de beer een eigen stoel had gekregen, sloot Van Klaveren af met het uitdelen van lekkere fruitspiesjes.
