 Ontdek de veldnamen rondom Gasteren

GASTEREN – Ontdek met Drentsche Aa gidsen op 14 december 2025 de veldnamen rond Gasteren.
De wandeling gaat via het Veurste Veen en het beekdal van het Gastersche Diep, waar we het Aolstalbad en de Moaties bezoeken, naar Gasteren. De gidsen vertellen over het ontstaan van het esdorpenlandschap met zijn typische elementen es, dorp, beekdal en heide. Ook vertellen de gidsen over de geschiedenis van het dorp Gasteren en de belangrijke rol van de boermarke. Die geschiedenis zien we terug in de tientallen veldnamen in het gebied. Veldnamen waren eeuwenlang de straatnamen van het platteland. Elke akker, elk stukje groenland had een eigen naam. Zonder kaart of navigatiesysteem vonden dorpsbewoners feilloos de weg naar bijvoorbeeld de Lijnstukken of de Steenakkers. Veldnamen vormden een vanzelfsprekend onderdeel van hun leefomgeving. Ze waren onmisbaar voor de oriëntatie en handig in de communicatie. En ze vertellen veel over het karakter van het landschap.
Tijd: 10:00 tot 12:30, start op de NP Parkeerplaats Gasterse Duinen aan de Oudemolenseweg bij Gasteren.
Deelname aan excursies van Nationaal Park Drentsche Aa is gratis. Na afloop van de excursie heeft u de gelegenheid een vrijwillige bijdrage te geven voor het Gebiedsfonds Drentsche Aa.
Honden worden niet toegelaten tijdens deze wandeling.
Bron: Nationaal Park Drentsche Aa