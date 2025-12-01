Pop- en rockmuziek op de dinsdag bij Tony’s Pop Uur

STUDIO RTV WESTERWOLDE – In Tony’s Pop Uur, een informatief wekelijkse muziekprogramma van 18.00 uur tot 20.00 uur, hoor je vooral pop- en rockmuziek uit de vervlogen tijden, met als hofleverancier muziek uit de zeventiger en tachtiger jaren.
Tony’s Pop Uur van morgen brengt een kleurrijke mix van pop, rock, americana en singer‑songwriterklanken, waarbij nostalgie en moderne sounds elkaar soepel afwisselen. Het eerste uur opent met het theatrale ‘The Opera’ van Dizzy Man’s Band, een speelse knipoog naar rockopera‑tradities, terwijl Cody Johnson direct daarna de sfeer naar intieme country verlegt. De Beatles‑track ‘Now and Then’ vormt een bijzonder historisch moment en sluit verrassend goed aan op de donkere cover ‘Gimme Shelter’ door Patty Smith. Lady Gaga’s ‘Judas’ contrasteert met zijn elektronische intensiteit, waarna Acda & De Munnik en Gorki de Nederlandstalige én Vlaamse poëzie inbrengen. Lauren Daigle en The Weepies brengen vervolgens verstilling, voordat Prince en Hall & Oates het tempo weer opvoeren. ‘Life’s What You Make It’ van Talk Talk vormt een thematische brug tussen reflectie en synthpop‑energie.
In uur twee verschuift de toon naar stevige gitaarmuziek met Golden Earring en de vrijheidsboodschap van Melanie. Alice Cooper en Muse bouwen verder op spanning en rebellie, waarna Soul Asylum en Chris Stapleton een mix van emotie en americana toevoegen. De Nits brengen Nederlandse art‑pop, terwijl Yusuf/Cat Stevens en Orville Peck zorgen voor spirituele en western‑invloeden. Lennon’s ‘Imagine’ biedt een tijdloos rustpunt, waarna Eddie Vedder en America het programma afronden met introspectieve rock en warme Westcoast‑harmonieën. Al met al vormt de lijst een reis door decennia, stijlen en emoties, met tal van verrassende overgangsmomenten die het programma rijk en afwisselend maken.
Presentatie: Tony Klaassens