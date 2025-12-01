Ruit van geparkeerde auto ingeslagen

WINSCHOTEN – Bij het station in Winschoten is vandaag van een geparkeerde auto de achterruit ingeslagen.
Het is niet bekend of er iets uit de auto is gestolen.
Getuigen worden verzocht contact met de politie op te nemen via 0900-8844.
WINSCHOTEN – Bij het station in Winschoten is vandaag van een geparkeerde auto de achterruit ingeslagen.
Het is niet bekend of er iets uit de auto is gestolen.
Getuigen worden verzocht contact met de politie op te nemen via 0900-8844.
Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.