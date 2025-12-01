Symbolische handtekeningen bouw nieuw gemeentehuis Oldambt

WINSCHOTEN – Met een symbolische handtekening hebben de direct betrokken partijen bij de bouw van het nieuwe gemeentehuis in Oldambt het licht definitief op groen gezet. Pal naast het huidige en letterlijk op de locatie waar het nieuwe gemeentehuis verschijnt, had vrijdag 28 november 2025 in kleine setting de officieuze start plaats. Januari 2026 zal de daadwerkelijke start van de bouw beginnen. Volgens planning opent het nieuwe gemeentehuis september 2027 de deuren voor de inwoners van Oldambt.

Met de ondertekening zijn gelijk ook de namen bekend van de beide aannemers, met wie de gemeente Oldambt na de aanbesteding in zee gaat. Aannemingsmaatschappij Friso, onderdeel van Friso Bouwgroep uit Sneek, is verantwoordelijk voor het daadwerkelijk te bouwen deel van het gemeentehuis. Hanab Installation Technology neemt het technische, installatiedeel voor haar rekening. Beide bedrijven hebben hun roots in Noord-Nederland. Derde partij die direct betrokken is bij de bouw, is HEMA Winschoten.

Metamorfose

Vanzelfsprekend zette ook de gemeente Oldambt in persoon van wethouder Erich Wünker een krabbel. Symbolisch of niet, het is een belangrijk moment voor de gemeente Oldambt. “Na de opgelopen vertraging, is het nu daadwerkelijk zo ver. We gaan aan de slag! Vandaag met een stift, in januari gaat de eerste schop de grond in.” Wat al jaren niet meer is dan een stuk braakliggend terrein, deels parkeerplaats, verandert in twee jaar in een modern gebouw. “Een grondige metamorfose, maar één die een mooi, transparant, duurzaam en toegankelijk gemeentehuis voor onze medewerkers en inwoners oplevert. En waar we tientallen jaren mee vooruit kunnen.”

Nieuw hoofdstuk

Friso Bouwgroep kent inmiddels een rijke bouwgeschiedenis. Een jaar na WO II zetten de van oorsprong Friese bouwers mede schouders onder de wederopbouw van Nederland. Tachtig jaar later beschikt het bedrijf over een rijk en passend CV. Binnen nu en de komende twee jaar voegt de onderneming daar de bouw van het gemeentehuis in Oldambt aan toe.

Henk Dedden, directeur Friso Bouwgroep: “Als betrokken bouwer vinden wij het bijzonder om samen met de gemeente Oldambt te werken aan een gebouw, dat zo’n belangrijke functie heeft voor inwoners en medewerkers. We kijken ernaar uit om de geschiedenis van deze plek een nieuw hoofdstuk te geven en te bouwen aan een toekomstbestendig en duurzaam gemeentehuis waar Oldambt trots op kan zijn.”

Vol vertrouwen

Hanab Installation Technology realiseert duurzame en toekomstbestendige gebouwinstallaties. Vanuit een sterke basis in Noord-Nederland combineert het bedrijf vakmanschap met slimme, energiezuinige technieken die bijdragen aan een gezond en comfortabel binnenklimaat. Recente bouwprojecten van Hanab zijn de renovatie en verduurzaming van het Stadhuis Groningen, de nieuwbouw van The Market Hotel en de vernieuwbouw van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Directeur Jan Broekema: “Vanuit deze achtergrond kijkt Hanab Installation Technology vol vertrouwen en enthousiasme naar de bouw van het nieuwe gemeentehuis van Oldambt.”

Buitenterras

De vierde partij die een handtekening op het bord plaatste, is Richard Hensen, eigenaar van HEMA Winschoten. De HEMA maakte weliswaar geen onderdeel uit van de aanbesteding, tegelijk is het bedrijf letterlijk onlosmakelijk verbonden aan de nieuwbouw. De huidige eerste verdieping van het warenhuis maakt in de plannen plaats voor een kantoorvleugel van het gemeentehuis.

Het komende jaar ondergaat de HEMA een grondige verbouwing, met als resultaat een geheel nieuwe formule, die dan volledig op de huidige begane grond, plus het gedeelte van de vroegere Kijkshop, zal worden gesitueerd. Hensen: “De nieuwe winkel met ook het horecagedeelte beneden, zal dan ook een buitenterras krijgen. Dat is nieuw voor Winschoten.”

Daarnaast bestaat HEMA Nederland in 2026 honderd jaar. Eigenaar Hensen: “De nieuwe winkel zal gelijk volgens de nieuwste verschijningsvorm HEMA 100 worden ingericht.

DP6 architectuurstudio tekent voor het ontwerp van het gemeentehuis. ZENBER Architecten is verantwoordelijk voor het ontwerp van het interieur. Met de bouw van het nieuwe gemeentehuis, sloop van het oude en de herinrichting van de directe omgeving zijn circa euro 31 miljoen gemoeid.

Bron: Gemeente Oldambt