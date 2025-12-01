Volkskerstzang in de Anthonius Kerk Musselkanaal

MUSSELKANAAL – Op 14 december wordt door Samen Kerk de jaarlijkse Volkskerstzang georganiseerd.
Op 14 december wordt om 19.00 uur vanuit Samen Kerk in de RK Anthonius Kerk weer de jaarlijkse Volkskerstzang gehouden. Medewerking verlenen: Chr Muziekvereniging Amicitia uit Musselkanaal, Zanggroep Fundament uit Klazinaveen. Ds. Fré Riepma doet de meditatie.
Een mooie gelegenheid om elkaar vanuit de verschillende kerken van Mussel en Musselkanaal elkaar eens te ontmoeten. Neem vooral iemand mee. Deze dienst is laagdrempelig en een mooie inzet om iemand eens kennis te laten maken met het geloof.
Thema van de dienst:” Zijn Licht is onze Kracht.
Verder staan er veel mooie bekende kerstliederen op het programma staan om samen te zingen.
Sluisstraat 77, 9581 JD Musselkanaal.
Bron: Frouwkje van der Maten