Workshop omgaan met mobiele telefoon in Bibliotheek Oude Pekela

OUDE PEKELA – Maandag 15 december wordt er in bibliotheek Oude Pekela een workshop gegeven over gebruik van je mobiele telefoon. Wat zijn de extra opties die jij misschien nog niet weet die het gebruik makkelijker maken? De workshop is van 9:30 tot 12:00 uur.
Mobiele telefoons
Wil je de letters en afbeeldingen op je telefoon groter maken of het scherm helderder instellen? Of wil je leren hoe je een app installeert of een spraakbericht verstuurt? Een mobiele telefoon heeft vele mogelijkheden, maar misschien ben je nog niet met alles even bekend of vaardig. We laten je graag zien hoe het werkt.
Digitaal spreekuur
Op maandagochtenden tussen 10:30 -11:30 uur kun je in de bibliotheek terecht met “kleine” digitale vragen over bijvoorbeeld E-books downloaden, updates, mobiele telefoons…. Je hoeft geen afspraak te maken.
Gezelligheid
Halverwege de les is er tijd voor een kopje koffie of thee. We werken in een ontspannen sfeer waar iedereen op zijn eigen niveau en in eigen tempo kan leren.
Aanmelden of wil je meer informatie?
Ben je nieuwsgierig geworden? Meld je dan aan op onze website: www.groningsebibliotheken.nl/oudepekela. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op. Aanmelden kan ook door te mailen naar Esther Huls, e.huls@biblionetgroningen.nl, te bellen naar 06 15248880 of tijdens openingstijden van de bibliotheek even binnen te lopen.
Bron: Maaike Hermse