ONSTWEDDE – Bij Woonhuis “Ups & Downs” in Onstwedde wordt hard gewerkt en heeft binnenkort weer plek voor nieuwe bewoners
Johanan en Mandy Smit hebben samen 4 kinderen en wonen in Onstwedde.
Zij hebben sinds 2018 een gezellig gezinshuis waar zij plek bieden aan (jong) volwassenen met
een verstandelijke beperking en bieden zij zorg en ondersteuning zodat zij zelfstandig kunnen
wonen.
Op dit moment zijn diverse aannemers heel erg druk bezig in een enorme boerderij in Onstwedde
(Ter Maars 3) om deze om te bouwen tot een groepsaccommodatie, een plek waar huidige en nieuwe bewoners zich veilig en thuis mogen voelen met mensen om zich heen waarop ze kan bouwen.
Het geheel zal een rustige, natuurlijke en warme aankleding met veel licht krijgen waardoor het fijn is om er te zijn.
De grote leefruimte kijkt uit op de tuin waar mogelijkheden zijn om lekker te zitten of om te schommelen.
Het voorhuis is bijna afgewerkt en voldoende voor gezin om daar nu al zelf te.
De motivatie om een wooninitiatief te starten komt vanuit hun passie voor de gehandicaptenzorg.
Beide zijn bijna hele hele werkzame leven werkzaam geweest in de gehandicaptenzorg.
Mandy is dubbel gemotiveerd, zij heeft twee zussen met een verstandelijke beperking.
Het echtpaar is in het bezit van het “Keurmerk Gezinshuizen”.
Deze ‘Kwaliteitscriteria gezinshuizen‘, die in 2019 werden opgesteld, vormen samen met geldende wet- en regelgeving de inhoudelijke basis voor het kwaliteitssysteem Keurmerk Gezinshuizen.
Door de verbouwing zijn er ook nieuwe woonplekken beschikbaar.
Daar naast hebben zij besloten om vanaf 1 februari 2026 ook te starten met dagbesteding!
Er staan hele leuke samenwerkingen aan te komen en er is hiervoor al een leuke, enthousiaste en ervaren begeleider gevonden!
Iemand die op zoek is naar een leuke, zinvolle dagbesteding of een mooie woonhuis op een super mooie locatie en aansluit bij de doelgroep van Ups & Downs kan contact opnemen via de www.upsendowns.nl
of via info@upsendowns.nl
Ook zijn er nog woonplekken beschikbaar.
