Creatief & Warm: Wintermarkt bij PrO Winschoten

WINSCHOTEN – Kom in winterse sferen op onze gezellige overdekte wintermarkt! Op dinsdag 9 december opent Dollard College PrO Winschoten de deuren voor een feestelijke middag vol warmte, lekkernijen en verrassingen. Onze leerlingen hebben de afgelopen weken prachtige werkstukken gemaakt die u kunt kopen, zodat u helemaal klaar bent voor de kerst.
Terwijl u rondkijkt, kunt u genieten van heerlijke broodjes hamburger, knakworst, warme chocolademelk en andere lekkernijen. Voor jong en oud is er volop plezier: de kleintjes kunnen zich laten schminken, er is een verloting met mooie prijzen van lokale bedrijven en natuurlijk brengt de kerstman een feestelijk bezoek.
De wintermarkt vindt plaats van 16.00 tot 19.00 uur op het plein naast de school aan Bovenburen 11a in Winschoten. Parkeren kan in de buurt en aanmelden is niet nodig. De opbrengst gaat naar uitstapjes en excursies voor onze leerlingen. Voor een kleine vergoeding kunt u uw cadeautjes laten inpakken.
Kom gezellig langs en beleef een warme wintermiddag.
Datum: 9 december
Locatie: Bovenburen 11a, Winschoten
Tijd: 16.00 – 19.00 uur
Aanmelden: Niet nodig
Bron: Jos Begeman