GroenLinks Westerwolde blij met nieuwe lijsttrekker Astrid Warntjes

WESTERWOLDE – Op dinsdag 25 november 2025 heeft de algemene ledenvergadering Astrid Warntjes gekozen tot lijsttrekker van GroenLinks Westerwolde voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2026.
“Graag strijd ik, samen met jullie, voor onze mooie gemeente Westerwolde. Een uniek stukje Nederland, waar we trots op mogen zijn”, sprak Astrid bij haar presentatie.
Zij heeft haar wortels in Vlagtwedde en Oude Pekela. In Groningen heeft ze sociale psychologie gestudeerd en is daarna als theatermaker gaan werken. Ook werkt ze als acteur in communicatietrainingen. Westerwolde heeft ze nog beter leren kennen als productieleider bij Gronings Vuur.“ Van Oudeschans tot aan Ter Apel. Een grote diverse gemeente met een rijke historie.”
Het vertrouwen in haar is groot. Ze loopt al een tijdje mee in de steunfractie. Daar bleek dat ze veel politiek gevoel heeft en het ideaal van GroenLinks(-PvdA) enthousiast zal uitdragen.
De afdeling ziet de komende Gemeenteraadsverkiezingen 2026 dan ook vol vertrouwen tegemoet.
Bron: Dik Koopmans