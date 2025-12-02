DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Papenburg

Vrijdag is rond 13.30 uur aan de Russelstraße in Papenburg door een bestuurster van een Mercedes een geparkeerde BMW aangereden. De vrouw is na de aanrijding weggereden. De schade wordt op 800 euro geschat. De politie verzoekt getuigen contact op te nemen via 04961 / 926-0.

Tussen vrijdag 15.00 en maandag 04.45 uur is aan de Flachsmeerstraße in Papenburg bij een transportbedrijf ingebroken. De daders kwamen via een raam het kantoorgedeelte binnen. Het kantoor, de kantine en de werkplaats werden doorzocht. Er is een kluis opengebroken. Daaruit is geld gestolen. De totale schade wordt op 3.000 euro geschat. De politie verzoekt getuigen contact op te nemen via 04961 / 926-0.

Haren

Tussen 6.48 en 6.50 uur is gisteren aan de Rütenbrocker Hauptstraße in Haren bij een woning ingebroken. Met een onbekend voorwerp werd de huisdeur ingeslagen. Toen de daders merkten dat er iemand thuis was gingen ze er in een auto vandoor. Er is niets gestolen, maar wel voor 300 euro schade aangericht. De politie verzoekt getuigen contact op te nemen via 05932/72100.

Tussen maandag 24 november 7.00 uur en zaterdag 29 november 13.00 uur is bij een woning aan de Rütenbrocker Hauptstraße in Haren een poging tot inbraak gedaan. De daders probeerden met een stuk gereedschap de huisdeur open te breken, maar slaagden er niet in om binnen te komen. De schade bedraagt 200 euro. De politie verzoekt getuigen contact op te nemen via 05932/72100.

Meppen

Vorige week woensdag is om 16.45 uur op het fiets/voetpad bij de Marienschule in Meppen een 71 jarige voetganger door iemand op een e-scooter in het voorbijgaan geraakt. Toen de man daar iets van zei, stopte de bestuurder en kwam dreigend op hem af. Vervolgens werd hij geschopt. Dit is door een getuige gezien. De persoon op de scooter was een man. Hij wordt geschat op 18-25 jaar, met een fors, sportief postuur, 1.90 m lang, met een gebruinde huid, kort bruin haar en een stoppelbaard. Hij droeg donkere kleding: een hoodie, een joggingbroek en een petje. De politie verzoekt getuigen contact op te nemen via 05931/9490.

Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland