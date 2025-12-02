Met ervaring en nieuwe energie de verkiezingen in: ChristenUnie Stadskanaal stelt lijst vast

STADSKANAAL – De ChristenUnie Stadskanaal heeft haar kandidatenlijst voor de komende
gemeenteraadsverkiezingen gepresenteerd. Tijdens de algemene ledenvergadering op 27 november is de lijst unaniem vastgesteld, tegelijk met het verkiezingsprogramma waarop de partij de komende periode wil gaan inzetten.
Twan lijsttrekker en Ingrid opnieuw kandidaat-wethouder
Twan Moes voert de lijst van in totaal 25 kandidaten aan als lijsttrekker. Hij kijkt met vertrouwen
vooruit naar de komende periode: “We staan voor belangrijke keuzes voor de gemeente Stadskanaal. De ChristenUnie wil zich ook de komende jaren met volle overtuiging inzetten voor onze inwoners. We blijven opstaan voor het goede en bouwen verder aan een gemeente waar iedereen tot zijn recht komt.”
Op plek twee staat Ingrid Sterenborg, die na vier jaar als wethouder opnieuw bereid is om bestuurlijke verantwoordelijkheid te dragen. De ChristenUnie maakt inmiddels zestien jaar deel uit van het college en is bereid die verantwoordelijkheid voort te zetten. Ingrid: “Ik kijk dankbaar terug op de afgelopen jaren. Er ligt nog veel werk dat we graag willen afmaken. Met dezelfde inzet en betrokkenheid wil ik daar opnieuw mijn bijdrage aan leveren.”
Ervaring op nummer drie
De derde plek wordt ingevuld door Arjen Tamsma, een ervaren en vertrouwd gezicht binnen de partij. Op plek vier en vijf staan de nieuwe gezichten Johan van der Wal en René Fietje, die samen met de rest van de lijst klaarstaan om zich vol enthousiasme in te zetten voor de gemeente.
Ruimte voor nieuwe kandidaten
Dat betekent dat Meike de Vries en Ronald Elzen, met pijn in het hart, maar om begrijpelijke redenen, een stapje terug doen. Voor beiden wordt het steeds lastiger om het raadswerk te combineren met een jong gezin en een verantwoordelijke baan. Ook Frits van der Heide, die al twintig jaar van grote waarde is geweest voor de fractie, waarvan twaalf jaar als raadslid, kiest ervoor om meer tijd te besteden aan zijn gezin en werk. Ondanks hun stap terug blijven Meike, Ronald en Frits de fractie steunen en hun kennis en ervaring delen wanneer dat gevraagd wordt.
Een lijst vol motivatie
Met een sterke combinatie van ervaring, nieuwe energie en een duidelijke ambitie om zich in te zetten voor de inwoners van de gemeente Stadskanaal, kijkt de ChristenUnie vol vertrouwen naar de komende verkiezingen en de periode daarna.
Bron: Twan Moes