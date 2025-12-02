Museum van de Streek opent deuren in het hart van Stadskanaal

STADSKANAAL – Het Streekhistorisch Centrum verhuist en vernieuwt. Op de nieuwe plek zijn ze zichtbaar met een nieuwe naam: Museum van de Streek. De nieuwe expositie op een eigentijdse plek wordt in een volledig nieuwe stijl ingericht.

Aan de Continentenlaan 2 openen de Bibliotheek en het Museum van de Streek vanaf 17 december 2025 de deuren. De vernieuwing is meer dan een verhuizing; het museum vernieuwt de aanpak en het aanbod. Museum van de Streek vertelt de verhalen van gewone mensen die de Kanaalstreek maakten tot wat zij nu is – van turfstekers en arbeiders tot migranten en ondernemers van vandaag. In de nieuwe opstelling ontmoeten verleden, heden en toekomst elkaar op een interactieve en toegankelijke manier.

Samen sterker in het hart van Stadskanaal

De verhuizing naar de nieuwe locatie betekent meer dan een nieuw adres. Museum en bibliotheek vormen samen een unieke culturele hub: een plek waar lezen, leren, ontdekken en beleven elkaar versterken. Bezoekers kunnen straks van een boek naar een expositie wandelen, een workshop volgen of meedoen aan een activiteit. Op 20 november werden alle vrijwilligers van zowel de bibliotheek als het museum al bijgepraat over deze gezamenlijke toekomst. Zij zijn de eerste ambassadeurs van de nieuwe plek – samen ontvangen zij straks bezoekers en brengen ze de verhalen van de streek tot leven.

Een nieuwe naam en stijl die passen bij de streek

De nieuwe naam Museum van de Streek en de bijbehorende huisstijl sluiten naadloos aan bij de missie van het museum: trots, herkenning en verbondenheid laten ervaren dankzij streekverhalen. De blokken en lijnen in de nieuwe huisstijl verwijzen naar het landschap van de Kanaalstreek – akkers, wijken en kanalen – en symboliseren de verbinding tussen mensen, generaties en verhalen. De nieuwe visuele stijl is in vormtaal en kleurstelling herkenbaar, nuchter en eigentijds: stevig geworteld in de streek, maar met de blik op de toekomst.

Van opening naar toekomst

Vanaf 17 december is iedereen welkom om binnen te lopen aan de Continentenlaan 2; te ontdekken en zich te laten verrassen door de vernieuwde inrichting van bibliotheek én museum. De plek ademt samenwerking, creativiteit en gastvrijheid: een ontmoetingsplek voor jong en oud.

Begin 2026 wordt het vernieuwingsproces feestelijk afgerond met alle partners. Dan vieren museum, bibliotheek en betrokkenen samen de toekomst van deze bijzondere plek – een plek waar verhalen blijven groeien en nieuwe ontstaan.

Bron: Helen Kämink