Springsteen: Deliver Me From Nowhere in Filmhuis vanBeresteyn

VEENDAM – Dinsdagavond 9 december is de boeiende en ontroerende film ‘Springsteen: Deliver Me From Nowhere’ te zien in Filmhuis vanBeresteyn. Deze documentaire-biografie biedt een unieke kijk op de creatieve worstelingen en persoonlijke demonen van Bruce Springsteen tijdens het ontstaan van zijn legendarische album Nebraska uit 1982.
‘In Springsteen: Deliver Me From Nowhere’ volgt regisseur Scott Cooper het verhaal van een jonge, opkomende Springsteen, die midden in de druk van een wereldwijd succes en persoonlijke onzekerheden balanceert. Geconfronteerd met zijn verleden en de demonen van depressie, vindt hij zichzelf terug in een kleine slaapkamer met slechts een 4-sporenrecorder. Het is daar, in deze intieme ruimte, dat hij de fundamenten legt voor wat uiteindelijk één van zijn meest iconische en rauwe albums zal worden.
De film gaat niet alleen in op de muziek, maar legt ook de menselijke kant van Springsteen bloot: de innerlijke strijd van de artiest, de invloed van zijn jeugd en de impact van zijn succes. Jeremy Allen White speelt de jonge Bruce Springsteen, en zijn krachtige vertolking maakt het verhaal nog indrukwekkender.
Datum: Dinsdag 9 december 2025
Aanvang: 19.30 uur
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: vanBeresteyn