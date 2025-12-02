Tentoonstelling Loki, levens en liefdes van een meesterschilder, in MOW/Museum Westerwolde

BELLINGWOLDE – Op zondag 14 december opent in het MOW de tentoonstelling Loki, levens en liefdes van een meesterschilder.
Dertig jaar na zijn dood pakt het MOW uit met een expositie over het leven en werk van fijnschilder Lodewijk ‘Loki’ Bruckman (1903-1995). Bruckman en zijn partner woonden in de jaren ’80 enige jaren tegenover het museum en schonken een serie schilderijen aan de toenmalige gemeente Bellingwedde. Die werken zijn tegenwoordig onderdeel van de museumcollectie.
Magisch realist
De schilderijen van Bruckman zijn in de loop der tijd niets aan kracht verloren. Zijn kleuren zijn nog even helder als toen hij zelf zijn olieverf mengde. Zijn composities roepen nog steeds verwondering op. Hoe langer je bij een schilderij stilstaat, hoe meer details je ziet. De haren van een touw, de tere lijnen van een veer, het rafelrandje van een stuk stof… ze zijn geschilderd alsof je je zo van het doek af kunt pakken.
Inhoudelijk dwaal je langs symbolen van groei en stilstand, kansen en keerzijdes.
Interpretaties
Naar aanleiding van de open call Appeltje, eitje maakten hedendaagse kunstenaars werk geïnspireerd op dat van Bruckman: Sacha van Aarde, Margot Brekelmans, Shiv Fernando, Frans van Hoek, Sandra Kip, Mia Meijers, Merve Namidar, Dineke Oosting, Tineke Otten, Theo Overgaauw, Caroline Penris, August Robin Peters, Willem van de Sanden en Brenda Vonk Noordegraaf. Ook hun werk is te zien in de expositie.
De tentoonstelling is tot 3 mei 2026 te zien.
