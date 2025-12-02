Tentoonstelling Loki, levens en liefdes van een meesterschilder, in MOW/Museum Westerwolde

Westerwolde Weerbericht van: Dinsdag 2 december 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

WEINIG ZON | NOG LANG GEEN WINTER

De zon zien we vandaag niet of nauwelijks en zo af en toe zal er wat lichte regen vallen. Veel is het allemaal niet maar de paraplu kan soms handig zijn. De wind is meest matig uit het zuiden met windkracht 3 en de maximumtemperatuur is vanmiddag 7 graden.

Morgen is er ook veel bewolking en het kan dan mistig of nevelig zijn. Vooral in de ochtend is er kans op wat regen of motregen, de maximumtemperatuur is ook morgen zo’n 6 á 7 graden. Zwakke tot matige wind, nog steeds uit het zuiden.

Donderdag is er een zwakke zuidoosten-wind en dat geeft ook rustig weer, maar met kans op mist en nevelig weer. Vrijdag neemt de wind weer toe en dat lijkt in het weekend uit te draaien op regen. De wind waait dan uit het zuidwesten en dat betekent voorlopig geen winterweer, want de maximumtemperaturen liggen volgend weekend rond 9 graden. En de nachttemperatuur blijven ook ruim boven. Alleen donderdag of vrijdag kan er wellicht wat nachtvorst aan de grond optreden want dan zijn er af en toe enkele opklaringen.