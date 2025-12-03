Afsluiting Orange the World en stil staan bij veiligheid voor iedereen in Oldambt op 10 december

OLDAMBT – De gemeente Oldambt kijkt met trots terug op de landelijke aftrap van de internationale campagne Orange the World en de onthulling van het nationaal monument tegen seksueel geweld. De bijeenkomst in het Rosarium in Winschoten trok veel belangstellenden. Met nog enkele dagen te gaan, blijft de gemeente aandacht voor dit onderwerp vragen. Op 10 december wordt de actieperiode afgesloten met het hijsen van de internationale mensenrechtenvlag.
Wethouder Gert Engelkens blikt terug: “Het was indrukwekkend om te zien hoeveel mensen zich betrokken voelden bij dit belangrijke thema. En ik zeg voelden, maar ik hoop vooral ook blijven voelen. Als gemeente laten we dit sowieso niet los. Er is nog veel werk te doen.”
Orange the World tot en met 9 december
De gemeente roept inwoners, organisaties en verenigingen op om ook in de laatste campagneweek aandacht te blijven besteden aan het thema veiligheid. Dat kan bijvoorbeeld door posters op te hangen, oranje verlichting te gebruiken of er met elkaar over in gesprek te gaan.
“Je uitspreken dat geweld niet oké is, nooit en tegen niemand, dat is wat mij betreft ontzettend belangrijk. Ik ben ook trots dat Oldambtsters dat hebben gedaan. En ook de steun die daarmee vanuit gaat naar mensen die daarmee te maken hebben gehad, vind ik van groot belang. Want het kan helaas iedereen overkomen,” aldus burgemeester Cora-Yfke Sikkema.
Uitnodiging voor gezamenlijke afsluiting op 10 december
Op dinsdag 10 december om 10.30 uur sluit Oldambt de campagne af met het hijsen van de internationale mensenrechtenvlag bij het gemeentehuis in Winschoten. Iedereen is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn en samen te laten zien dat geweld nooit normaal is.
Wethouder Engelkens benadrukt: “Veiligheid geldt voor iedereen – voor vrouwen en meisjes, jongens en mannen. Ik hoop dat inwoners en andere belangstellenden zich nog één keer willen uitspreken. Juist om het taboe te helpen doorbreken voor jongens en mannen die ook slachtoffer zijn geweest.”
