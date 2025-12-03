Bijna alle nieuwe woningen aan de Hooiweg verhuurd

OUDE PEKELA – De nieuwe woonwijk aan de Hooiweg in Oude Pekela is nagenoeg klaar. Inmiddels zijn bijna alle woningen verhuurd.
Slechts een handvol woningen heeft nog geen bewoner. Het gaat dus om de laatste. En daar is ook al interesse voor.
Zaterdag 13 december organiseert de gemeente tussen 10.00 en 12.00 uur Open Huis voor de nog niet verhuurde woningen aan de Hooiweg.
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de gemeente: r.meijer@pekela.nl of bel 0597-617555.
Kijk voor meer informatie: www.pekela.nl (Nieuwe woonwijk Hooiweg – Gemeente Pekela)
Bron en foto’s: Gemeente Pekela