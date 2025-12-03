Blije Kinder Bijbel Club in Finsterwolde

FINSTERWOLDE – Op zaterdag 6 december wordt het weer één groot feest bij de Kinder Bijbel Club aan de Hoofdweg 19. Het thema is dit keer “Blij!”.
Vanaf 14.00 uur kunnen kinderen zich inschrijven. Om 14.30 uur gaat de middag van start. Tot 16.00 uur is er van alles te doen: vrolijke knutselwerkjes maken, een blije speurtocht, een kinder-bijbelverhaal over iemand die héél blij wordt… en vooral heel veel gezelligheid. Na afloop krijgen kinderen én ouders of verzorgers een lekker broodje hamburger om de middag samen af te sluiten.
Alle kinderen vanaf 4 jaar zijn welkom. Het belooft een gezellige en vrolijke middag te worden!
Informatie:
Wat: Kinder Bijbel Club
Waar: Hoofdweg 19, Finsterwolde
Wanneer: Zaterdag 6 december, 14.00-16.00 uur
Wie: Kinderen vanaf 4 jaar
Kosten: Gratis, met dank aan sponsors
Meer informatie: Social media – @GeloofinOldambt / www.geloofinoldambt.nl /
06-54938508
Bron en foto’s: Christa Noteboom