Boer Burgerbar de Iembarg gesloten wegens inbraak

JIPSINGBOERTANGE – Boer Burgerbar de Iembarg is morgen 4 december gesloten wegens inbraak.
Dit melden ze op hun Facebookpagina. De inbraak vond vanmiddag plaats. De zaak is vanwege onderzoek donderdag gesloten. Vrijdag gaat de Boer burgerbar weer open.
Er is een personenauto gestolen. Dit betreft een Mercedes Benz ML met (landbouwvoertuig) kenteken 394-GV-0. De politie Friesland deelt een opsporingsbericht betreffende een 40 jarige man. Zie het bericht hieronder.
Het is niet bekend of er nog meer gestolen is.