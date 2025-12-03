Brandweer naar uitslaande brand Winschoten

WINSCHOTEN – Dinsdagavond is brandweer Winschoten uitgerukt voor een woningbrand aan de Frederik van Eedenstraat in Winschoten.
Om kwart over acht werd brandweer Winschoten gealarmeerd voor een brand op de bovenverdieping van een woning aan de Frederik van Eedenstraat in Winschoten. Er werd vrijwel meteen opgeschaald naar middelbrand. Bij aankomst van de brandweer was de brand uitslaand.
Bij de brand kwam veel rook vrij. Rond negen uur was de brand onder controle. Een bewoner heeft rook geïnhaleerd en werd gezien door ambulance personeel.
Stichting Salvage komt de bewoners ondersteunen bij de afhandeling van de schade.
Over de oorzaak van de brand is niets bekend.