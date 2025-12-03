Damian Franzen uit Oude Pekela gehuldigd

OUDE PEKELA – Damian Franzen uit Oude Pekela is dinsdagmiddag door sportwethouder Ellen van Klaveren gehuldigd voor zijn prachtige zwemprestaties op de Special Olympics Dutch Caribbean Kingdom Games op Curaçao.
De 19-jarige Damian, die bij stichting De Brug in Veendam zwemt, behaalde een gouden medaille bij de 4×50 meter vrije slag estafette, brons op de 50 meter vrije slag en vierde op de 50 meter schoolslag. Voor Damian, zijn coach Grietje Hooiveld en zijn clubgenoten was het een extra uitdaging omdat ze voor het eerst in hun leven in een 50 meter bad een wedstrijd moesten zwemmen. ‘Dat was best wel ver’.
Damian begon op z’n vijfde met zwemmen. ‘Ik geef altijd 300 procent’ En dat blijkt te werken.
Uit alle hoeken en gaten van ons Koninkrijk kwamen 20 tot en met 24 november sporters met een verstandelijke beperking naar Curaçao. De volgende uitdaging voor Damian is van de zomer de special Olympics in Haarlem.
Bron en foto’s: Gemeente Pekela