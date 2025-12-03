DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Papenburg
Gistermorgen is om 10.17 uur bij een woning aan de Baltrumer Straße in Papenburg ingebroken, De dader kwam via een tuindeur de woning binnen en doorzocht de ruimtes. Hij werd door een bewoner overlopen en sloeg op de vlucht. Via een houten schutting rende hij in de richting van de Borkumer Straße. De inbraak is mogelijk gezien door een onbekende man die op dat moment zijn hond uitliet. De politie verzoekt hem en andere getuigen contact op te nemen via 04961 / 926-0.
Meppen
Om 7.40 uur vanmorgen is op de brug over de Hase in Meppen een schoolbus aangereden. De bestuurder van een grijze Seat haalde op de brug de bus in en schampte deze tijdens het passeren. De bus raakte beschadigd. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. De politie verzoekt getuigen contact op te nemen via 05931/9490.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland