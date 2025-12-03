Molenaar Adrie Haveman met pensioen

OUDE PEKELA – Molenaar Adrie Haveman is met molenpensioen gegaan. Haveman was 17 jaar verbonden aan gemeentelijke molen de Onrust in Oude Pekela. In de loop der jaren is de Onrust uitgegroeid tot een van de bakens van Pekela.
‘Na mijn werkzame periode wilde ik iets terug doen voor de Pekelder gemeenschap. In de Onrust vond ik precies wat ik zocht. Het is toch machtig dat jij de baas kan zijn over zo’n enorm groot apparaat’, vertelde hij bij zijn afscheid aan burgemeester Jaap Kuin.
Hoogtepunt in zijn molencarrière was de feestelijke open dag van de gemeente waarin De Onrust het 175-jarig bestaan vierde. Ruim 500 mensen beklommen van de zomer de trappen van de molen.
Haveman hoopt dat steeds meer jongeren de historische korenmolen weten te vinden. ‘Daar moet je het toch van hebben. De jeugd is immers de toekomst.’
Huidig molenaars Abel Middel en Chris Stuut kunnen best een helpende hand gebruiken. Wil jij Adrie opvolgen? Voor info: cs3800@gmail.com of 06-80113971
Op de donderdagen is een molenaar van 11.00 tot 16.00 uur aanwezig op de Onrust. Zaterdag is dat van 13.00 tot 16.00 uur. Bij vorst draait de molen niet.
Bron en foto: Gemeente Pekela
Op de foto van links naar rechts Molenaars Chris Stuut, Abel Middel en Adrie Haveman, burgemeester Jaap Kuin en gemeentelijk gebouwenbeheerder Henk Woldhuis.