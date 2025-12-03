VEENDAM, REGIO – Muzikant Anne Jan Toonstra gaat, samen met zijn band, de theaters in. In dit theaterconcert speelt hij nummers van zijn debuutalbum Rough Sleeper Rising Star, dat vorig jaar uitkwam en van de opvolger die komend jaar zal verschijnen.
De band bestaat uit Gijs van Veldhuizen (gitaar), Sebastiaan Wiering (cello), Heta Salkolahti (viool) en Michaël Nieuwenweg (contrabas).
Speellijst
Vrijdag 16 januari – De Lawei, Drachten
Vrijdag 6 februari – vanBeresteyn, Veendam
Zaterdag 21 februari – Kielzog, Hoogezand
Meer informatie is te vinden op www.annejan.nl.
Anne Jan Toonstra (Groningen, 1979) is muzikant, cabaretier en presentator. Jarenlang tourde hij langs de Nederlandse theaters met zijn solo cabaretvoorstellingen. Daarnaast hij is als presentator verbonden aan Glasnost, het programma over kunst en wetenschap in Groningen.
In 2024 bracht hij zijn debuutalbum Rough Sleeper Rising Star uit. De derde single, Bright Night, werd uitgeroepen tot Gronings Goud en een week lang dagelijks gedraaid op RTV Noord.
‘Anne Jan Toonstra maakte met Rough Sleeper Rising Star de mooiste debuutplaat die ik in tijden heb gehoord. Denk aan Rufus Wainwright, Yann Tiersen, Ben Folds; maar dan ‘gewoon’ uit Groningen.’
(Martin Groenewold, Dagblad vh Noorden)
‘..Beelden-opwekkende, mooie melodieën, ondersteund door arrangementen met emotie en met ook de nodige grandeur-momenten..Een mooie nieuwe blikvanger in het toch al zo indrukwekkende Groninger muzieklandschap van dit moment.’
(VPRO 3Voor12)
Op dit moment is Anne Jan in de studio hard aan het werk met de opnames van zijn tweede album, dat in 2026 zal verschijnen. Vrijdag 9 januari a.s. verschijnt daarvan de eerste single.
Bron: Anne Jan Toonstra