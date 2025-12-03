Nieuwe theaterproductie Christmas in the Air belooft romantiek, humor en kerstsfeer

STADSKANAAL – Sinterklaas is in het land en dat betekent ook dat kerst steeds dichterbij komt. Een perfect moment voor de cast van Christmas in the Air om zich klaar te maken voor een feestelijke
vlucht naar de Nederlandse theaters.
De voorstelling wordt gedragen door een sterrencast met Maaike Widdershoven, Joke de Kruijf, Joanne Telesford, Winston Post en Britt Scholte, die inmiddels letterlijk zijn ‘ingestapt’ om dit nieuwe kerstverhaal tot leven te brengen. Schrijver en regisseur Leon van Uden kijkt met veel enthousiasme vooruit: “Wij vertalen de ‘foute’ kerstfilm op heerlijke wijze naar een romantische én ontroerende kerstkomedie in het theater. Met zo’n briljante en diverse cast en de geweldige nieuwe muziek van Bas van den Heuvel, weet ik zeker dat we een heerlijke theaterbeleving gaan creëren voor iedereen die van kerst houdt. Een echte feel-everything-voorstelling.”
Over Christmas in the Air
In Christmas in the Air staan drie vrouwen centraal die ooit samen de populaire 90’s- popsensatie The Christmas Carolsvormden. Pauline, Claire en Billie Sky waren vroeger onafscheidelijk, totdat een grote ruzie hen van elkaar verwijderde. Pauline is inmiddels alleenstaande moeder en presentatrice van het radioprogramma Christmas in the Air. Claire vliegt als stewardess de hele wereld over, terwijl Billie Sky als solo-artiest is uitgegroeid tot een wereldberoemde zangeres. Vlak voor kerst ontvangt Pauline slecht nieuws, waardoor ze besluit haar leven drastisch om te gooien. Ze zoekt – met tegenzin – contact met Claire om haar vliegangst te overwinnen en eindelijk zelf de wereld te ontdekken. Billie Sky toert ondertussen de wereld rond, maar merkt dat haar roem begint te tanen. Een nieuwe hit lijkt noodzakelijk.
Tijdens deze bijzondere kerstperiode worden de drie vrouwen geconfronteerd met nieuwe liefdes, oude vriendschappen en de onschatbare waarde van familie. Wat volgt is een wereldreis die hun levens voorgoed zal veranderen.
Het ultieme kerstcadeau
Christmas in the Air is een warme, muzikale en humoristische voorstelling voor iedereen die verlangt naar een vleugje magie in de donkere dagen. Kom aan boord voor de meest romantische vlucht van je leven. Sit back, relax and enjoy your Christmas flight.
Christmas in the Air speelt op 16 december in Theater Geert Teis in Stadskanaal.
Bron: I&L theaterproducties