Ook dit jaar weer Lichtjesroutes in Veendam en Wildervank

VEENDAM, WILDERVANK – Stichting ‘De Eerste Wildervankster Paardentram’ heeft opnieuw meerdere lichtjesroutes samengesteld. Eén route die ze rijden met de Paardentram en 2 routes die wat langer zijn voor op de fiets of met de auto. De route die ze rijden met de Paardentram is ca. 14 km en komt niet in de buitendorpen.
Vijf jaar geleden besloten inwoners van Veendam en Wildervank een oude traditie nieuw leven in te blazen. Sinds 2020 worden in december weer talloze wijken omgetoverd met prachtige creaties en sfeervolle kerstverlichting. Daarmee herleefde een traditie uit de jaren ’70!
Vrijwilligers organiseren sindsdien ieder jaar een route langs de rijkversierde straten. Ook wordt de eerste Wildervankster Paardentram (EWPT) ingezet, zodat inwoners een historische beleving kunnen meemaken. Hiervoor is zoveel belangstelling, dat de Paardentram voor de lichtroute volledig is volgeboekt.
Voor mensen die op de fiets of met de auto de Lichtjesroute willen rijden zijn er twee routes uitgezet. De start is bij zwembad Tropiqua.
De diverse routes treft u hieronder aan op; https://www.facebook.com/groups/149760888909045
Bron: Eerste Wildervankster Paardentram