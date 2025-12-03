Open dag bij Kamp Westerbork en andere herinneringscentra op 14 december 2025

WESTERBORK – Herinneringscentrum Kamp Westerbork, Nationaal Monument Kamp Vught, Nationaal Monument Kamp Amersfoort, Nationaal Monument Oranjehotel en het Indisch Herinneringscentrum organiseren op zondag 14 december een open dag en zijn die dag gratis toegankelijk voor iedereen. Maak kennis met de indrukwekkende verhalen die op deze plekken worden verteld.
Kamp Westerbork vertelt het verhaal van de meer dan honderdduizend Joden, Sinti en Roma die vanuit Nederland naar vernietigings- en concentratiekampen werden gedeporteerd. Ook was het twintig jaar lang Moluks woonoord Schattenberg. Met de open dag wil kamp Westerbork het belang van deze indrukwekkende plek benadrukken.
Chanoeka
De open dag valt op de eerste dag van Chanoeka, het achtdaagse joodse lichtjesfeest. Tijdens het programma zal hier ook speciale aandacht voor zijn. Het museum is deze dag tussen 11.00 uur en 17.00 uur gratis te bezoeken, evenals het bijbehorende programma met toegankelijke activiteiten voor jong en oud.
Wat is er tijdens de open dag te doen?
- 11.00 tot 17.00 uur – Het museum is deze dag gratis geopend tot en met 17.00 uur.
- 12.00 uur, 13.00 uur en 14.00 uur – Themarondleidingen op het voormalig kampterrein met aandacht voor de Chanoekaviering in 1942. Tijdens de rondleiding wordt stilgestaan bij het bijzondere verhaal achter de foto die kampgevangene en fotograaf Rudolf Breslauer in 1942 in kamp Westerbork maakte tijdens Chanoeka. De rondleidingen starten bij de slagboom.
- 13.30 uur – Filmvertoning in de grote zaal van ‘De kinderen van Truus’. Een documentaire over verzetsvrouw Truus Wijsmuller, die voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog naar schatting zo’n 10.000 Joodse kinderen uit Europa weet te smokkelen naar Engeland en zo veel levens gered. Aansluitend zal er rond 14.30 uur een gesprek plaatsvinden tussen directeur van het Herinneringscentrum Bertien Minco en makers van de documentaire Pamela Sturhoofd en Jessica van Tijn.
Bron: Kamp Westerbork